Referendum Consiglio Nazionale Forense | La riforma non è contro la magistratura

Il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito che il referendum in corso non mira a mettere in discussione l’autonomia dei magistrati. Secondo i rappresentanti degli avvocati, la riforma non limita i principi di indipendenza e autonomia della magistratura, valori fondamentali della democrazia. La precisazione arriva in risposta alle polemiche sollevate da alcune parti che avevano interpretato il voto come un attacco al sistema giudiziario.

«Non è un referendum contro la magistratura. Se fosse contro, noi avvocati saremmo contrari: non limita l’autonomia e l’indipendenza dei magistrati perché per noi sono valori di democrazia. Questa riforma, invece, libera il giudice dalla pressione che viene fatta dall’ufficio del pubblico ministero che sottomette l’avvocatura rispetto alle altre due parti del processo». Così Francesco Greco, presidente del Consiglio Nazionale Forense, a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 a Roma. «È una riforma di libertà, è una riforma che serve a mettere alla pari l’ Italia agli altri Paesi europei a democrazia avanzata, dove le carriere sono separate da sempre — aggiunge —. 🔗 Leggi su Laverita.info

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