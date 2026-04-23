Avvocati nasce la Camera Forense per la Costituzione | dialogo con istituzioni e difesa dei diritti al centro

È stata costituita una nuova Camera Forense dedicata alla Costituzione, nata dal desiderio di rafforzare il dialogo tra avvocati e istituzioni. La creazione di questa struttura stabile si inserisce in un percorso avviato durante una recente campagna referendaria. La Camera si propone di mettere al centro la difesa dei diritti e di favorire un confronto costante tra i professionisti e le autorità pubbliche.

Un percorso che riparte da una stagione referendaria recente e si trasforma in struttura stabile dell’avvocatura. Nasce la Camera Forense per la Costituzione, nuova associazione che raccoglie l’eredità del Comitato Avvocati per il No e punta a consolidarne il patrimonio di esperienza e.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Comitato Avvocati per il No: "Articolo 30 bis minaccia l'etica forense e i diritti dei migranti"Il Comitato Avvocati per il No interviene con una presa di posizione netta dopo l’approvazione, il 17 aprile 2026, da parte del Senato della... Giustizia riparativa al centro: ad Avellino un dialogo tra istituzioni, detenuti e vittimeAvellino, 10 febbraio 2026 – Nella Sala Ciriaco De Mita del Carcere Borbonico di Avellino si è svolto oggi l’incontro pubblico dal titolo “Un altro... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Insorgono avvocati e Anm. Il governo rivedrà il testo; Dl Sicurezza, incentivi ad avvocati per rimpatri. Consiglio nazionale forense si dissocia; Dl Sicurezza, fondo da 246mila euro annui per gli avvocati che favoriscono i rimpatri. Il Cnf esplode: Mai informati; Scintille alla Camera, l’opposizione attacca sui bonus ai legali. Trapani e Marsala, nasce la Camera degli Avvocati Tributaristi: ampia partecipazione al primo convegnoA pochi mesi dalla costituzione, la Camera ha già avviato le proprie attività con un primo appuntamento formativo di rilievo. Nel pomeriggio di lunedì 30 marzo, presso il Complesso San Domenico di ... alqamah.it Cassa forense, nasce la piattaforma per gli avvocatiDalle ore 13 di oggi tutti i colleghi potranno autenticarsi e accedere a tutti i servizi del pianeta giustizia, attraverso la nuova Piattaforma digitale unificata degli avvocati, realizzata da Cassa ... ansa.it Festival Del Teatro Forense XI Edizione Dal 27 Aprile al 5 Giugno 2026 A cura di Vincenzo Sinopoli Con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e della Camera Penale di Roma Anche quest’anno il Teatro Golden è lieto di ospitare il Festival del Teatro - facebook.com facebook