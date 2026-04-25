Due fratelli hanno riaperto un negozio storico dedicato ai sapori, chiamato ’Apotecha dei sapori’. La loro decisione arriva in un momento in cui molti esercizi commerciali nei centri urbani chiudono, lasciando strade e piazze meno vivaci. La riapertura mira a offrire prodotti di qualità e a mantenere viva una tradizione locale, contribuendo a contrastare il fenomeno delle saracinesche abbassate in città.

Uno dei problemi dei centri urbani sono le saracinesche abbassate: tanti sono i negozi tradizionali che abbandonano e lasciano un vuoto. Crescono i supermercati nella zone periferiche mentre le città languiscono verso la desertificazione commerciale. E con il vuoto aumentano anche i problemi della sicurezza. Per questo motivo, tante persone accolgono calorosamente e con speranza la riapertura del negozio in Galleria Da Vinci, a Massa, che vanta mezzo secolo di storia. Adesso a prendere le redini dell’attività sono i giovani Pieretti, Giacomo, titolare, e il fratello Angelo, sostenuti dalla famiglia. Il negozio si chiama Apotecha dei sapori e mantiene le caratteristiche dei predecessori.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nasce ’Apotecha dei sapori’. La scommessa dei fratelli Pieretti: "Riapriamo un negozio storico"

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