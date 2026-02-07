La situazione a Marina dei Cesari si fa difficile. Pieretti della Lega chiede di procedere rapidamente con l’asta per risolvere la crisi. La nautica attraversa un momento complicato e ora anche questo porto rischia di finire nel caos.

Il momento non è bello per la nautica. Per cui si stanno alzando un po’ i livelli di attenzione. Dentro il minestrone ci sta finendo anche Marina dei Cesari. Si cerca di incalzare e di accelerare le istituzioni a partire dalla curatrice fallimentare, Gaia Cesaroni. "Sono passati ormai due anni e si sta viaggiando verso il terzo anno per cui stanno aumentando le voci e le sollecitazioni per capire che fine farà il porto turistico – dice il presidente della commissione urbanistica del Comune, Davide Pieretti (foto) che ha anche la delega per i giovani –. Per quello che riguarda l’amministrazione tutto quello che era di sua competenza è stato fatto, per cui chi ha le carte in mano sarà bene che si dia una mossa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marina dei Cesari, Pieretti (Lega): "Andare all’asta velocemente"

Approfondimenti su Marina dei Cesari

Il bagno Marina Beach di Lido Adriano andrà all’asta il prossimo 10 marzo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Marina dei Cesari

Argomenti discussi: Marina dei Cesari, Pieretti (Lega): Andare all’asta velocemente.

Marina dei Cesari verso l’asta. Il prezzo si aggira sui 10 milioniConto alla rovescia per il futuro del porto turistico Marina dei Cesari. Se tutto va bene la gara europea per la messa all’asta della marina potrebbe essere fatta per fine gennaio. I meno ottimisti ... ilrestodelcarlino.it

Porto turistico di Fano, 75 anni di concessione: avviato l’iter per un nuovo affidamento. Quanto vale Marina dei Cesari?FANO Una scelta strategica per il futuro del porto e della città è stata effettuata dall’amministrazione comunale con l’approvazione di una determina che ripristina a 75 anni il periodo originario ... corriereadriatico.it