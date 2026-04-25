Narrazione formazione e partecipazione | fondi regionali per la rete degli ecomusei

A Modena, si sta sviluppando una rete che si occupa della valorizzazione dei patrimoni museali conservati nei depositi, mentre a Parma è in corso un progetto volto a rafforzare l’integrazione tra i musei locali. A Ravenna, una rete regionale lavora alla realizzazione di programmi museali specifici per le persone con bisogni particolari. Questi interventi sono sostenuti da fondi regionali destinati a promuovere la narrazione, la formazione e la partecipazione nel settore museale.

A Modena una rete collaborativa per la valorizzazione dei patrimoni museali conservati nei depositi, a Parma un progetto di sistema per rafforzare l’integrazione tra i musei del territorio, a Ravenna una rete regionale impegnata nella realizzazione di programmi museali dedicati alle persone con.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Salute, nuovi fondi acquistare defibrillatori e formazione nelle scuole: "Potenziamo la rete salva-vite"I fondi destinati all'Azienda Ospedaliera di Perugia: "I defibrillatori sono strumenti semplici da usare ma straordinariamente efficaci: intervenire... Decolla l’aeroporto di Parma: al via la rete degli scali regionali con la valorizzazione del VerdiAeroporti regionali in rete per coordinare gli scali di Bologna, Rimini, Forlì e Parma. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: 'Storie, Voci e Luoghi Accessibili' a Quartu, iscrizioni aperte per il workshop gratuito di scrittura creativa; Formazione, cultura, cinema e politiche sociali: la Disability Week promossa dall’Università di Firenze; Oltre il Ghetto: vincitori delle sezioni Storie di Libertà e Imprese Etiche; A Locri il festival nazionale del podcast scolastico · ilreggino.it. Formazione, cultura, cinema e politiche sociali: la Disability Week promossa dall’Università di FirenzeFormazione, cultura, cinema e politiche sociali: la Disability Week, promossa dal 17 al 21 aprile dall’Università di Firenze, proporrà un programma ... superando.it Un accordo per la formazione, la partecipazione e la cittadinanza attivaIl crescere dell’astensionismo elettorale e la polarizzazione delle convinzioni fra gli elettori senza il ricorso al dialogo sono il segno della necessità di formazione politica e culturale. Per ... rainews.it Il suono incontra la narrazione e i giovani diventano interpreti di un patrimonio che continua a rinnovarsi - facebook.com facebook Le carte della Procura di Caltanissetta smontano anni di narrazione su Mafia-Appalti e sollevano dubbi pesantissimi sul ruolo di Roberto Scarpinato. Secondo quanto emerge, il fascicolo sarebbe stato frammentato, depotenziato e avviato all’archiviazione con x.com