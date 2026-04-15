Decolla l’aeroporto di Parma | al via la rete degli scali regionali con la valorizzazione del Verdi
È stato avviato un progetto che collega tra loro gli aeroporti regionali, includendo Parma, Bologna, Rimini e Forlì. L’obiettivo è di coordinare le operazioni tra gli scali, riducendo le sovrapposizioni e distribuendo in modo più equilibrato il traffico di passeggeri. La rete punta anche a migliorare la capacità di attrazione internazionale dell’area, con un’attenzione particolare alla valorizzazione dell’aeroporto di Parma e del suo terminal dedicato al Verdi.
Aeroporti regionali in rete per coordinare gli scali di Bologna, Rimini, Forlì e Parma. Un provvedimento strategico che mira a eliminare le sovrapposizioni fra gli scali, distribuire meglio il traffico passeggeri e potenziare l'attrattività internazionale del territorio. L'Assemblea legislativa.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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