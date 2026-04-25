Narni Scalo rapina con esplosivo | panda contro la banca e fuga rapida

Sabato 25 aprile alle tre del mattino, una banda ha tentato di rapinare una banca a Narni Scalo usando un esplosivo. Durante l'azione, hanno coinvolto un'auto, una Panda, che si è schiantata contro la filiale. I carabinieri stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza per raccogliere elementi utili all’identificazione dei responsabili. Nessuno è rimasto ferito durante l’intera operazione.

? Cosa sapere Rapina con esplosivo alla filiale Bper di Narni Scalo sabato 25 aprile alle ore 3.. I carabinieri analizzano i filmati delle telecamere per identificare la banda specializzata.. Un gruppo di malviventi ha assaltato la filiale Bper di via Tuderte a Narni Scalo intorno alle ore 3 di notte di questo sabato 25 aprile, utilizzando una Fiat Panda per sfondare l’ingresso della banca e un ordigno esplosivo per colpire il bancomat. L’azione criminale si è consumata con una rapidità impressionante, lasciando i responsabili liberi di fuggire con la cassetta contenente il bottino poco prima che le forze dell’ordine potessero intervenire sul posto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Narni Scalo, rapina con esplosivo: panda contro la banca e fuga rapida Notizie correlate Narni Scalo, rapina sventata: cliente disarma il criminaleRapina sfiorata in farmacia a Narni Scalo: un cliente disarma il criminale Un uomo armato ha tentato di rapinare la farmacia Alberti a Narni Scalo,... Leggi anche: Rapina in banca con spaccata dall'auto: banda in fuga a piedi Contenuti e approfondimenti Si parla di: Tre persone denunciate dopo i controlli svolti a Narni Scalo; Incidente stradale a Narni aul RATO grave donna di 69 anni. Narni, assalto al bancomat in via Tuderte: banditi in fugaColpo nella notte tra il 24 e il 25 aprile ai danni della filiale BPer di via Tuderte, a Narni Scalo. Un gruppo di malviventi ha assaltato lo sportello automatico dell’istituto bancario, facendolo esp ... umbria24.it