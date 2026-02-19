Narni Scalo rapina sventata | cliente disarma il criminale

Un cliente ha evitato una rapina a Narni Scalo, quando un uomo armato ha cercato di svaligiare la farmacia Alberti. L’episodio è avvenuto giovedì sera, vicino all’orario di chiusura. Il cliente, notando la minaccia, ha reagito prontamente, disarmando il criminale e mettendo in fuga l'aggressore. La scena si è svolta davanti agli occhi di altri clienti e del personale del negozio, che hanno assistito alla scena senza intervenire. La polizia è arrivata poco dopo e sta indagando sull’accaduto.

Rapina sfiorata in farmacia a Narni Scalo: un cliente disarma il criminale. Un uomo armato ha tentato di rapinare la farmacia Alberti a Narni Scalo, in Umbria, giovedì sera. L'intervento di un cliente, giunto in farmacia proprio in quel momento, ha sventato il colpo, costringendo il rapinatore a fuggire senza bottino. L'episodio ha destato preoccupazione tra i residenti e riaccende il dibattito sulla sicurezza nei piccoli centri. Tensione in farmacia: la dinamica dell'irruzione. Intorno alle 19:15 di giovedì 19 febbraio 2026, un uomo con il volto parzialmente coperto ha fatto irruzione nella farmacia Alberti, situata in via Minerva.