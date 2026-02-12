Rapina in banca con spaccata dall' auto | banda in fuga a piedi

Una banda ha tentato di svaligiare uno sportello Atm a San Giuseppe Vesuviano. Erano circa le 4.30 quando, a bordo di un’auto rubata, un gruppo di sconosciuti ha sfondato la vetrata di una banca con una spaccata. Hanno cercato di portare via lo sportello automatico, ma sono stati messi in fuga da qualcuno. La fuga è finita a piedi, nel buio della notte. La polizia indaga per capire chi fosse e come siano riusciti a scappare.

L'episodio a San Giuseppe Vesuviano, intorno alle 4.30 della notte scorsa Tentato furto a uno sportello Atm a San Giuseppe Vesuviano. Erano circa le 4.30 quando ignoti, a bordo di un'Alfa Romeo Giulietta rubata, hanno danneggiato la vetrata di un istituto di credito tentando poi di portare via lo sportello automatico. Il colpo non è riuscito e i malviventi sono fuggiti a piedi, lasciando l'auto sul posto. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, insieme ai militari del nucleo investigativo di Torre Annunziata. L'auto utilizzata per il tentativo di furto è stata sequestrata. Indagini in corso per risalire ai responsabili.

