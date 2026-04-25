Napoli protesta shock il 25 aprile | Valditara sotto un patibolo

Il 25 aprile a Napoli si è svolta una protesta inaspettata: attivisti hanno esposto un cartello con il nome di un ministro sotto un patibolo finto. L’installazione è stata collocata in una zona pubblica e visibile a passanti e media. L’evento ha attirato l’attenzione di cittadini e forze dell’ordine, che si sono assicurate che non ci fossero rischi per la sicurezza. La protesta ha suscitato molte reazioni sui social e tra gli spettatori presenti.

? Cosa sapere A Napoli attivisti espongono cartello con Giuseppe Valditara sotto un patibolo durante il 25 aprile.. I esponenti della Lega e di Fratelli d'Italia condannano il gesto come atto inaccettabile.. Durante le manifestazioni per la celebrazione del 25 aprile a Napoli, un gruppo di attivisti ha esposto un cartello con l’immagine del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, raffigurato a testa in giù sotto un patibolo di cartone nero. L’atto, avvenuto alle spalle dello striscione che recitava Da sempre per sempre studenti partigiani, è scaturito da un’iniziativa organizzata da diverse reti, associazioni e realtà di movimento napoletane con obiettivi legati al contrasto verso il Governo Meloni, la guerra, il genocidio del popolo palestinese, il razzismo istituzionale e la corsa agli armamenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, protesta shock il 25 aprile: Valditara sotto un patibolo Notizie correlate Leggi anche: 25 aprile sott’odio: da Milano a Napoli, agguati alla Brigata ebraica e minacce a Valditara Leggi anche: Scontro sul 25 aprile a Napoli: striscione di Forza nuova e cartello con Valditara a testa in giù Approfondimenti e contenuti Si parla di: vincenzo iannitti. Napoli, protesta contro la remigrazione: manifestanti respinti, gavettoni sulla poliziaPartita la contro-manifestazione di Cgil e collettivi a piazza Carlo III contro l'iniziativa della remigrazione della destra estrema a Capodichino ... fanpage.it Convegno Remigrazione a Napoli, parte il corteo di protesta: chiusi svincoli della TangenzialeSu richiesta della Questura di Napoli, alle 16:30 di oggi 24 aprile chiudono gli svincoli di uscita Doganella Est e Ovest. Su richiesta della Questura di Napoli, gli svincoli di ... ilmattino.it