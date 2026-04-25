25 aprile sott’odio | da Milano a Napoli agguati alla Brigata ebraica e minacce a Valditara

In diverse città italiane, il 25 aprile è stato segnato da episodi di tensione e violenza. Durante le manifestazioni, ci sono stati attacchi contro membri della Brigata ebraica e minacce rivolte a un rappresentante del governo. Questi eventi hanno dominato le cronache della giornata, che di solito è dedicata alla commemorazione della Liberazione, ma che quest’anno ha visto un clima di scontri e polemiche.

Altro che festa di tutti. Il 25 aprile si trasforma nell’ennesima occasione per la sinistra radicale di occupare le piazze e imporre il proprio clima di odio. Da Milano a Napoli, fino a Roma, cortei e celebrazioni per l’81° anniversario della Liberazione sono stati segnati da violenze, intimidazioni e derive antisemite. A Milano, la scena più grave: la Brigata Ebraica – simbolo storico della lotta al nazifascismo – viene cacciata dal corteo tra insulti vergognosi e slogan che evocano persino lo sterminio. In piazza, i gruppi Pro-Pal arrivano a bloccare il corteo ufficiale, mentre l’Anpi liquida le bandiere israeliane come “inopportune”. Un cortocircuito che racconta più di mille analisi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - 25 aprile sott’odio: da Milano a Napoli, agguati alla Brigata ebraica e minacce a Valditara Notizie correlate Milano, il corteo del 25 aprile: le contestazioni alla Brigata ebraicaCome era prevedibile, alcuni manifestanti stanno contestando la presenza della Brigata ebraica, che al momento si trova quasi in testa al corteo... 25 aprile: a Milano insulti choc alla Brigata Ebraica. I pro pal bloccano il corteoAGI - "Siete solo saponette mancate": è il coro choc che alcuni manifestanti hanno rivolto all'indirizzo dello spezzone della Brigata ebraica a... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Eventi segnalati dai Comuni; Violenti, razzisti e sgrammaticati: centinaia di hater vomitano odio sui social del circolo Pd di Gratosoglio per un medico straniero; 25 APRILE 2026 | Come lasciarsi alle spalle l’odio di parte che alimenta (solo) guerre civili. 25 aprile, celebrazioni in tutta Italia. Caos al corteo di Milano, Brigata Ebraica: 'Cacciati dalla Polizia, ne parleremo'Contestati i sindaci. Grida contro Lagalla nel capoluogo siciliano per l'incontro con l'ambasciatore israeliano, Pro-pal contro Lepore nel capoluogo emiliano. Tensioni a Roma per le bandiere dell'Ucra ... ansa.it Insulti antisemiti al corteo del 25 aprile a Milano, solidarietà alla Brigata ebraica - facebook.com facebook 25 APRILE | Caos al corteo di Milano, la Brigata Ebraica: "Cacciati dalla Polizia, ne parleremo". Davide Romano: "E' un fatto grave" #ANSA x.com