Mercoledì 22 aprile alle 17.00, presso la libreria Giunti al Punto, si terrà un evento dedicato alla sensibilizzazione ambientale in occasione della Giornata della Terra. L’incontro avrà come tema centrale il rapporto tra clima e carbonio e sarà rivolto ai bambini, con attività educative che spiegano i concetti scientifici in modo accessibile. La manifestazione si svolge in un ambiente pubblico aperto a tutti gli interessati.

Mercoledì 22 aprile, a partire dalle ore 17.00, la libreria Giunti al Punto ospiterà un incontro dedicato alla sensibilizzazione ambientale per celebrare la Giornata della Terra. L’iniziativa, intitolata Il Girotondo del Carbonio. Un viaggio nella storia per capire il cambiamento climatico, vedrà la partecipazione di Isabella Giorgini, autrice e illustratrice del volume che dà il titolo al progetto. Il laboratorio ludo-didattico, basato sull’opera pubblicata da Editoriale Scienza, ha già ricevuto il riconoscimento del Premio Piccolo Galileo 2023 nella categoria Junior ed è arricchito dai contributi scientifici della climatologa Elisa Palazzi. Dalla narrazione scientifica all’esperimento pratico: il percorso formativo dei piccoli cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Clima e carbonio: il laboratorio che insegna la scienza ai bambini

96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts

Notizie correlate

Dalla ricerca sul cancro ai libri per bambini: la scienziata brianzola che spiega la scienza ai più piccoliErika Riva è prima di tutto una mamma che ha deciso di spiegare ai bambini come funziona la scienza: come nasce e si sviluppa il suo progetto...

Caro Lupo: la fiaba che insegna ai bambini ad addomesticare la pauraCosa: Lo spettacolo teatrale “Caro Lupo”, una produzione Drogheria Rebelot e Nadia Milani.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Padova Climate Action Week, dalla misura alla rimozione del carbonio; Carbonio di guerra; Clima, scenari futuri e ruolo della scienza: evento IPCC presso l’Auditorium del Ministero dell’Ambiente; Assorbimenti permanenti di carbonio.

Castori, ingegneri del clima e alleati della biodiversità: ecco come potenziano i benefici delle zone umideUna ricerca svizzera accende i riflettori su un prezioso alleato per il clima e per gli ecosistemi: il castoro, che sta piano piano tornando anche nel nostro Paese Esiste un animale che più di altri p ... msn.com

Il clima corre, la natura no: il debito climatico sta cambiando gli ecosistemi europeiLa vegetazione europea si sta adattando al cambiamento climatico, ma troppo lentamente rispetto alla velocità con cui aumentano le temperature. Questo scarto, definito debito climatico, sta alterand ... alternativasostenibile.it

La battaglia per il clima è donna: sei attiviste vincono il “Nobel per l’ambiente” x.com

Clima, gestire i margini tra terra e mare: a Siracusa il vertice nazionale sulla pianificazione delle coste - facebook.com facebook