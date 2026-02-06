Fondazione Libellula insieme all' autrice Francesca Cavallo e ScuolAttiva Onlus lanciano un percorso educativo nelle elementari che usa la narrazione per insegnare ai bambini il valore della fragilità e della gentilezza

Una nuova iniziativa mira a insegnare ai bambini delle elementari il valore della fragilità e della gentilezza. La Fondazione Libellula, insieme all’autrice Francesca Cavallo e a ScuolAttiva Onlus, ha avviato un percorso educativo basato sulla narrazione. L’obiettivo è aiutare i più piccoli a capire l’importanza di essere gentili e di rispettare le proprie emozioni, usando storie che stimolino la loro immaginazione. Il progetto si rivolge ai bambini, consapevole che già da piccoli si gettano le basi per diventare adulti più att

L ’immaginario infantile è un terreno molto fertile in cui ogni stimolo, ogni azione e ogni parola, contribuisce a costruire l’adulto di domani. E accade da subito, certo prima di quanto si possa pensare. Prima ancora di imparare a leggere o a scrivere, i più piccoli assorbono come spugne le dinamiche che li circondano, interpretando i segnali del mondo esterno per capire chi sono e chi “dovrebbero” essere. Se però queste fondamenta poggiano su schemi rigidi e sorpassati, per esempio a proposito delle questioni di genere, il rischio è che il potenziale di ogni bambino venga limitato da etichette invisibili. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Fondazione Libellula insieme all'autrice Francesca Cavallo e ScuolAttiva Onlus lanciano un percorso educativo nelle elementari che usa la narrazione per insegnare ai bambini il valore della fragilità e della gentilezza Approfondimenti su Fondazione Libellula Marco Lucchini di Fondazione Banco Alimentare Onlus tedoforo a Milano Cortina 2026: «Non è il prezzo che determina il valore del cibo, è il suo scopo. Come nel viaggio della fiamma tutti possiamo realizzare insieme qualcosa di più grande, passandoci il testimone» Marco Lucchini, rappresentante della Fondazione Banco Alimentare Onlus, ha preso parte come tedoforo ai Giochi di Milano Cortina 2026. Juventus e Fondazione Libellula insieme: al via la campagna “I Believe You”, ecco il comunicato ufficiale Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Fondazione Libellula Argomenti discussi: Nuovi futuri spaziali per i bambini: il progetto di Fondazione Libellula per smontare gli stereotipi prima che sia troppo tardi; Nelle scuole primarie la lotta contro gli stereotipi di genere con Maschi del futuro; Storie spaziali per Maschi del futuro: se la decostruzione degli stereotipi di genere parte a scuola. La violenza di genere vive nella quotidianità. Nei gesti che limitano, nelle paure che condizionano, nei silenzi che pesano. Incide sulla libertà, sulla sicurezza, sul futuro delle donne. Riconoscerla è il primo passo per cambiarla. Fondazione Libellula lavora og facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.