Napoli partita da top per il calciatore | i dati lo ‘incoronano’

Durante la partita tra Napoli e Cremonese, il calciatore brasiliano ha segnato un gol e ha avuto un ruolo dominante in campo. I dati statistici mostrano come il suo contributo sia stato determinante nel risultato finale di 4-0. La prestazione ha confermato la sua presenza offensiva nella squadra allenata dal presidente azzurro.

Alisson Santos segna e domina il campo in Napoli-Cremonese 4-0: il brasiliano incide con numeri concreti nel successo azzurro, confermando il suo valore offensivo nella squadra di Aurelio De Laurentiis. Alisson Santos: il gol e le statistiche che pesano. La prestazione dell’esterno brasiliano contro la Cremonese di Marco Giampaolo non lascia spazi all’interpretazione. Novanta minuti giocati integralmente, con un gol che ha contribuito al netto 4-0 finale. Ma i numeri vanno oltre il semplice tabellino: cinque dribbling riusciti su dieci tentati, due cross andati a segno, due occasioni create. Sono i dati che fotografano un giocatore in pieno controllo del match, capace di saltare l’avversario con frequenza e di generare pericoli costanti dalla fascia.🔗 Leggi su Spazionapoli.it LECCE-NAPOLI 0-1: IL RIGORE PARATO DA MILINKOVIC-SAVIC #leccenapoli #rigore #milinkovicsavic Notizie correlate Napoli, gli agenti del calciatore attesi in città: in arrivo un contratto da top player a 5 milioni di euro?Il Napoli guarda al futuro e lo fa puntando con decisione su Scott McTominay, diventato in pochi mesi una pedina centrale del progetto azzurro. Berti: "Sposarsi mentre il Napoli ci dà lo scudetto è top. Alla fine quello str... di Serena non è venuto"Afono come il miglior Simone Inzaghi dopo un derby, Nicola Berti se la ride raccontando il suo folle matrimonio siciliano con Hayet, francese di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: De Bruyne: La sfida al Milan, Napoli, Modric... vi dico tutto. Il calcio italiano in crisi? Forse; L'Arabia Saudita ha scelto il Ct per il Mondiale: sostituirà Renard; Le pagelle di Napoli-Cremonese, i voti: i top e i flop del match del Maradona; OLIVERA A RADIO CRC: BRUTTA PARTITA CONTRO LA LAZIO, DOBBIAMO REAGIRE. CONTE ALLENATORE TOP. Napoli-Lazio 0-2, risultato finale della partita di Serie A: gol di Cancellieri e Basic, gli highlightsLa diretta live di Napoli-Lazio di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Napoli, la partita da incubo di Alessandro Buongiorno: i due gravi errori col Genoa, le lacrime e le parole di ConteUna prestazione disastrosa, anche difficile da commentare per uno dei difensori che, al momento del suo trasferimento al Napoli nell'estate 2024, era considerato uno dei prospetti più interessanti del ... calciomercato.com Mi sfugge una cosa e continua a sfuggire a tutta l’Italia Due arbitri che non vogliono arbitrare il Napoli che dirigono e arbitrano partite delle rivali del Napoli. Detto questo, mi fa ridere sentir parlare di “arbitri graditi” all’Inter nelle ultime due stagioni. Dove l’Inter x.com Viale Kennedy a Napoli ripulita totalmente la zona delle campane vicino alle scuole. Le stesse saranno anche rimosse... - facebook.com facebook