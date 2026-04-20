Lo scorso fine settimana, un noto ex calciatore dell'Inter ha celebrato il matrimonio in Sicilia con Hayet, con il fratello Filippo come testimone. Durante la cerimonia, ha commentato con entusiasmo il momento speciale, citando anche la vittoria del Napoli nello scudetto come un evento positivo, e ha fatto riferimento a una persona, descrivendola come un testimone un po' ladro ma simpatico. La sua partecipazione è stata seguita da vicino da alcuni presenti.

Afono come il miglior Simone Inzaghi dopo un derby, Nicola Berti se la ride raccontando il suo folle matrimonio siciliano con Hayet, francese di origine algerina, madre dei loro figli: "Trovami un altro al mondo che si sposa per la prima volta a 59 anni e in contemporanea con la sconfitta del Napoli che regala lo scudetto all'Inter. Loro perdevano e io dicevo 'sììììììì'. Il top". Berti, cerchi di recuperare un filo di voce e ci racconti il suo sabato speciale. "Ci siamo sposati in spiaggia a San Lorenzo, accanto a Marzamemi, nel Siracusano. A celebrare le nozze il mio amico Guglielmo Pacchione, proprietario dell'Agua Beach.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Berti: "Sposarsi mentre il Napoli ci dà lo scudetto è top. Alla fine quello str... di Serena non è venuto"

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