Napoli gli agenti del calciatore attesi in città | in arrivo un contratto da top player a 5 milioni di euro?

Questa mattina gli agenti di Scott McTominay sono arrivati a Napoli, pronti a discutere il suo futuro nel club. Il calciatore scozzese, ormai considerato una pedina chiave del progetto azzurro, potrebbe presto firmare un contratto da top player, che si parla di circa 5 milioni di euro all’anno. La trattativa è in corso e nei prossimi giorni si attendono notizie ufficiali.

Il Napoli guarda al futuro e lo fa puntando con decisione su Scott McTominay, diventato in pochi mesi una pedina centrale del progetto azzurro. Il centrocampista scozzese ha conquistato ambiente e staff tecnico grazie a rendimento, personalità e continuità, elementi che hanno convinto il club a blindarlo con largo anticipo. Da qui la scelta di avviare le manovre per un rinnovo che allunghi sensibilmente l’attuale accordo. L’idea della società è chiara: prolungare il contratto fino al 2030, riconoscendo al giocatore uno status da vero e proprio top player della rosa. Secondo quanto filtra, un passaggio chiave sarà rappresentato dall’arrivo in Italia degli agenti del calciatore, attesi già nel corso del prossimo mese.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su Napoli McTominay

Il Napoli sta valutando un possibile acquisto di Raheem Sterling dalla Premier League, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Napoli McTominay

Argomenti discussi: Ragazza uccisa a Napoli, fermato il fratello: ha confessato. La lite scoppiata per il cane; Tassisti abusivi all’aeroporto di Napoli: quattro beccati senza autorizzazione a Capodichino; Napoli, Ylenia Musella, 22 anni, uccisa con una coltellata alla schiena: si cerca il fratello; Napoli–Fiorentina: task force della Polizia locale, il bilancio dei controlli.

Sventano furto auto, due agenti municipale presi a calci e pugni da malviventeDue agenti della polizia municipale di Pomigliano d'Arco (Napoli), sono stati aggrediti e feriti in un'operazione durante la quale hanno sventato il tentativo di furto di una vettura. (ANSA) ... ansa.it

Pomigliano, tentativo di furto sventato in via Napoli: due vigili aggreditiPomigliano– Due agenti della polizia municipale sono stati aggrediti con calci e pugni da un 60enne di Pomigliano mentre intervenivano per sventare il ... cronachedellacampania.it