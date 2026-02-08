Napoli gli agenti del calciatore attesi in città | in arrivo un contratto da top player a 5 milioni di euro?
Questa mattina gli agenti di Scott McTominay sono arrivati a Napoli, pronti a discutere il suo futuro nel club. Il calciatore scozzese, ormai considerato una pedina chiave del progetto azzurro, potrebbe presto firmare un contratto da top player, che si parla di circa 5 milioni di euro all’anno. La trattativa è in corso e nei prossimi giorni si attendono notizie ufficiali.
Il Napoli guarda al futuro e lo fa puntando con decisione su Scott McTominay, diventato in pochi mesi una pedina centrale del progetto azzurro. Il centrocampista scozzese ha conquistato ambiente e staff tecnico grazie a rendimento, personalità e continuità, elementi che hanno convinto il club a blindarlo con largo anticipo. Da qui la scelta di avviare le manovre per un rinnovo che allunghi sensibilmente l’attuale accordo. L’idea della società è chiara: prolungare il contratto fino al 2030, riconoscendo al giocatore uno status da vero e proprio top player della rosa. Secondo quanto filtra, un passaggio chiave sarà rappresentato dall’arrivo in Italia degli agenti del calciatore, attesi già nel corso del prossimo mese.🔗 Leggi su Dailynews24.it
