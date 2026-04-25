Il sindaco di Napoli ha annunciato l’ampliamento della sua giunta, portando gli assessori a un totale di dieci. Tra le new entry, Puca e Di Pietro si occuperanno rispettivamente di partecipazione sociale e di transizione digitale della città. La modifica mira a rafforzare le competenze in questi settori e a migliorare la gestione amministrativa locale. L’annuncio è stato comunicato attraverso una nota ufficiale del Comune.

? Cosa sapere Il sindaco Manfredi amplia la giunta di Napoli portando gli assessori a dieci.. Puca e Di Pietro gestiranno partecipazione sociale e transizione digitale della città.. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha formalizzato l’ampliamento della giunta comunale portando la squadra di governo al limite massimo di dieci assessori previsto dalla normativa. La decisione, sancita tramite un decreto sindacale, vede l’ingresso di due nuovi componenti che andranno a integrare i profili già operativi per coprire aree strategiche della gestione cittadina. Nuove competenze tra partecipazione sociale e infrastruttura digitale. L’integrazione del team amministrativo introduce figure con deleghe specifiche volte a modernizzare il rapporto tra istituzioni e cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, Manfredi punta su digitale e partecipazione: nuova giunta

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