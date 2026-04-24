Napoli il sindaco Manfredi allarga la giunta | Di Pietro e Puca nuovi assessori

Da ilmattino.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Napoli ha annunciato l’ampliamento della sua giunta con le nomine di due nuovi assessori. Un giornalista è stato scelto per entrare nella squadra, mentre un rappresentante del Partito Democratico è stato indicato come nuovo assessore. Le nomine sono state ufficializzate recentemente e fanno parte di una riorganizzazione amministrativa in corso. Nessun altro dettaglio sui ruoli o le motivazioni di queste scelte è stato comunicato.

Il sindaco Gaetano Manfredi ha nominato il giornalista Carlo Puca in quota sua e Valerio Di Pietro - indicato dal Pd - quali i nuovi assessori. La giuna che guida da tre anni era orfana di Paolo Mancuso ex Presidente Provinciale del Pd dimessosi la bellezza di tre anni fa e di Luca Trapanese che aveva la la delega al welfare ma che a novembre è stato eletto in consiglio regionale. Puca è stato nominato assessore alla partecipazione attiva e all'immagine della città si dovrà occupare della gestione «immagine pubblica del Comune, democrazia partecipata, consulte, processi di co-progettazione e ascolto della cittadinanza». Quelle di Puca sono delehe nuove di zecca.🔗 Leggi su Ilmattino.it

napoli il sindaco manfredi allarga la giunta di pietro e puca nuovi assessori
© Ilmattino.it - Napoli, il sindaco Manfredi allarga la giunta: Di Pietro e Puca nuovi assessori

Notizie correlate

È ufficiale: Carlo Puca e Valerio Di Pietro assessori al Comune di Napoli, il sindaco ha firmato le nomineIl giornalista assessore alla Partecipazione attiva e all'Immagine di Napoli, per l'esponente Pd delega a Transizione digitale e Smart city.

Due nuovi assessori per la giunta Manfredi: i nomiUltime ore per la formalizzazione dei nuovi assessori della giunta di Manfredi al Comune di Napoli.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Il cordoglio del sindaco Manfredi e dell’Amministrazione comunale per la morte di Biagio De Giovanni; Napoli, l’ultimo saluto a Biagio De Giovanni. Il sindaco Manfredi: Una grande perdita; Rapina a Napoli, Manfredi: Da grandi professionisti come in un film; Napoli tra le città candidate a ospitare le Olimpiadi del 2036? Arriva la richiesta al sindaco Manfredi.

napoli il sindaco manfrediNapoli, il Sindaco Manfredi nomina due nuovi Assessori: entrano in Giunta Carlo Puca e Valerio Di PietroIl Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato il decreto sindacale per l'integrazione della squadra di governo cittadino, portando la composizione della Giunta Comunale al numero ... ilmattino.it

napoli il sindaco manfrediÈ ufficiale: Carlo Puca e Valerio Di Pietro assessori al Comune di Napoli, il sindaco ha firmato le nomineIl giornalista assessore alla Partecipazione attiva e all'Immagine di Napoli, per l'esponente Pd delega a Transizione digitale e Smart city ... fanpage.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.