Il sindaco di Napoli ha annunciato l’ampliamento della sua giunta con le nomine di due nuovi assessori. Un giornalista è stato scelto per entrare nella squadra, mentre un rappresentante del Partito Democratico è stato indicato come nuovo assessore. Le nomine sono state ufficializzate recentemente e fanno parte di una riorganizzazione amministrativa in corso. Nessun altro dettaglio sui ruoli o le motivazioni di queste scelte è stato comunicato.

Il sindaco Gaetano Manfredi ha nominato il giornalista Carlo Puca in quota sua e Valerio Di Pietro - indicato dal Pd - quali i nuovi assessori. La giuna che guida da tre anni era orfana di Paolo Mancuso ex Presidente Provinciale del Pd dimessosi la bellezza di tre anni fa e di Luca Trapanese che aveva la la delega al welfare ma che a novembre è stato eletto in consiglio regionale. Puca è stato nominato assessore alla partecipazione attiva e all'immagine della città si dovrà occupare della gestione «immagine pubblica del Comune, democrazia partecipata, consulte, processi di co-progettazione e ascolto della cittadinanza». Quelle di Puca sono delehe nuove di zecca.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, il sindaco Manfredi allarga la giunta: Di Pietro e Puca nuovi assessori

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