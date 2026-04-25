Napoli Inter Primavera i giovani nerazzurri pareggiano 1-1 in extremis e rimangono alle porte della zona play-off

Nel match tra Napoli e Inter Primavera, i giovani nerazzurri hanno concluso con un pareggio 1-1, arrivato nel finale di partita. La squadra ospite ha raggiunto il pareggio negli ultimi minuti, mantenendo la posizione in classifica che li tiene lontani dalla zona play-off. La partita si è conclusa con un risultato che influisce sulla posizione della formazione nerazzurra nel campionato Primavera.

Palestra Inter, il gioiello di proprietà dell’Atalanta resta il primo obiettivo per la fascia. Lo stato della trattativa Riscatto Akanji, Fabrizio Romano annuncia la chiusura definitiva dell’affare. Novità anche sul fronte Dumfries Inter Women, Bartoli suona la carica: «Non è bello stare ferme, importante consolidare il secondo posto. Ecco cosa mi aspetto» Inter Woman, Magull celebra il rinnovo: «Sono felice di poter continuare insieme, mi trovo bene. Futuro? Voglio vincere» Inter Women, l’Under 15 porta a casa il Memorial Gianneschi! In finale battuto il Como 6-1 Settore Giovanile Inter, tripla vittoria per le Under e con lo stesso risultato: ecco le avversarie agli ottavi.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Napoli Inter Primavera, i giovani nerazzurri pareggiano 1-1 in extremis e rimangono alle porte della zona play-off Notizie correlate Inter Primavera Fiorentina 3-2: pazza rimonta dei giovani nerazzurri e tre punti d’orodi Alberto PetrosilliInter Primavera Fiorentina: incredibile rimonta dei nerazzurri di Carbone che portano a casa tre punti importantissimi al... Primavera Inter, rimonta da urlo contro la Lazio e zona Play-off riaperta: ecco come sta andando l’U-20 di Benito Carbonedi Lorenzo VezzaroPrimavera Inter, la cura Carbone funziona: Marello e Bovio firmano il 3-2 in una domenica di pura adrenalina a Interello che... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Primavera 1, Napoli-Inter: cronaca live, formazioni e tabellino; Inter Primavera, il calendario: date e orari delle sfide con Napoli, Bologna e Verona; Napoli-Inter Primavera 1: dove vederla in TV e streaming; Primavera: Napoli-Inter domani alle ore 11. I convocati del tecnico Dario Rocco. LIVE PRIMAVERA, NAPOLI-INTER 1-0 - 90', Conti, tiro cross velenoso. Cinque di recuperoMarcatore: De Chiara (N) rig. 45' 90' - CONTI! Tiro cross deviato che diventa pericolosissimo e si spegne appena sopra la traversa! Assegnati 5 minuti di recupero. 86' - VENTURINI! Il centrocampista c ... fcinternews.it Primavera, oggi alle 11 (live su Tutto Napoli) c'è Napoli-Inter: i convocati di RoccoIl Napoli Primavera affronta quest'oggi l'Inter per la 35esima giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca allo Stadio Piccolo alle ore 11. tuttonapoli.net LIVE #PRIMAVERA - #NapoliInter, le formazioni ufficiali x.com PRIMAVERA PRIMAVERA1-2025/26 1 1- 2025/26 35A GIORNATA PRIMAVERA1 OGG/ORE11:00 OGGI ORE 11:00 NAPOLI INTER N LIVE CANALE 60 60DTT DTT sportitalia - facebook.com facebook