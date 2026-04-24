Nella 34ª giornata di Serie A, l'incontro tra Napoli e Cremonese si svolge allo stadio Maradona. La partita rappresenta l'inizio della fase decisiva per il secondo posto in classifica, obiettivo che coinvolge direttamente il team di casa. Con questa sfida, il tecnico della squadra ospite ha deciso di puntare sulla difesa per cercare di ottenere un risultato positivo contro la formazione partenopea.

CREMONA, ITALY - DECEMBER 28: Dennis Johnsen of US Cremonese and Scott McTominay of SSC Napoli fight for the ball during the Serie A match between US Cremonese and SSC Napoli at Stadio Giovanni Zini on December 28, 2025 in Cremona, Italy. (Photo by Marco M. MantovaniGetty Images) La 34ª giornata si apre con l'anticipo del Maradona dove gli azzurri riceveranno la squadra lombarda, in piena lotta retrocessione: obbligatorio vincere per tutti Il Napoli aprirà ancora una volta la giornata di serie A con l'anticipo al Maradona contro la Cremonese. Dopo la sconfitta contro la Lazio e la fuga dell'Inter a +12, per Conte serve una vittoria con cui difendere il secondo posto dall'assalto del Milan, poi impegnato contro la Juventus.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli-Cremonese, per Conte inizia la difesa del secondo posto Champions: il pronostico

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