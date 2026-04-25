Napoli il parziale da 24-0 travolge Trento | Doyle guida il Napoli

Durante la partita tra Napoli e Trento, la squadra napoletana ha vinto con il punteggio di 84-74. Un parziale di 24-0 nel terzo quarto ha permesso a Napoli di prendere il controllo dell'incontro. Milton Doyle si è distinto come principale marcatore, contribuendo in modo decisivo alla vittoria. La gara si è svolta in un clima di grande intensità, con Napoli che ha mantenuto il vantaggio fino alla fine.

? Cosa sapere Napoli batte Trento 84-74 grazie a un parziale di 24-0 nel terzo quarto.. Milton Doyle guida la squadra napoletana verso una vittoria chiave per i playoff.. Il Napoli sconfigge Trento per 84-74 in una sfida cruciale per la corsa ai playoff, ribaltando completamente l’andamento della gara grazie a una prestazione trascinante di Milton Doyle. L’incontro si è rivelato un classico esempio di come il momentum possa cambiare radicalmente le sorti di un match nel basket professionistico. Inizialmente, gli ospiti hanno preso il controllo del campo, costringendo i padroni di casa a una lunga attesa prima di riuscire a mettere a segno il primo canestro della serata, avvenuto dopo ben 4 minuti di gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, il parziale da 24-0 travolge Trento: Doyle guida il Napoli Notizie correlate Leggi anche: Guerri Napoli travolge Varese 104-75 e ritrova la vittoria: ottimo debutto per Doyle Napoli Basket: arriva Doyle, il rinforzo per coprireIl Napoli Basket ha annunciato ufficialmente l'ingaggio del play-guardia americano Milton Doyle, un movimento rapido per coprire il vuoto lasciato... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: BANDO ASSOCIAZIONISMO 2026; Napoli-Lazio 0-2, le pagelle: Gila monumentale, Buongiorno da horror; Napoli contro Cremonese risultati in diretta, testa a testa e formazioni; Guida rapida al weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 16 al 19 aprile 2026. Il Napoli Basket batte Trento e sogna ancora un posto nei play offAll'inizio della seconda frazione Napoli riduce il gap fino al - 1 (18-19), poi Trento si riporta pian piano avanti fino al + 8 (18-26). Tre tiri liberi di Battle, causati da un'ingenuità di Mitrou ... napolitoday.it Vince Napoli 84-74 grazie a un terzo quarto da 29-8contro una Dolomiti Energia Trentino priva di DeVante’ Jones, out per un problema alla schiena. I bianconeri partono bene, disputando un primo tempo solido su entrambi i lati del campo, ma incappano i ... ladigetto.it Spazio Napoli. . Sam Beukema estasiato da un tiramisù molto particolare Nel video di @mmloungerestaurant il difensore olandese del Napoli si gode un vero e proprio quadro baciato dal sole di Torre del Greco #Beukema - facebook.com facebook Grande prova degli azzurri che battono l’Aquila Basket Trento 84-74 alla Alcott Arena. Top Scorer Doyle con 26 punti. #GuerriNapoli | #DestinationNapoli x.com