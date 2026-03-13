Napoli Basket | arriva Doyle il rinforzo per coprire

Il Napoli Basket ha comunicato l’ingaggio di Milton Doyle, play-guardia statunitense, per rafforzare la squadra. La scelta arriva in risposta agli infortuni di Zemaitis e Mitrou-Long, che avevano lasciato un vuoto nel roster. La società ha ufficializzato la firma del nuovo giocatore, che si unisce al team per colmare le assenze e rinforzare la rotazione.

Il Napoli Basket ha annunciato ufficialmente l'ingaggio del play-guardia americano Milton Doyle, un movimento rapido per coprire il vuoto lasciato dall'infortunio di Zemaitis e da quello precedente di Mitrou-Long. La squadra azzurra si è mossa con decisione nel mercato delle riparazioni, puntando su un giocatore con una carriera internazionale che spazia dalla G-League alla Serie A1, dal campionato turco al torneo australiano. L'arrivo di Doyle, proveniente dai Melbourne United, segna un momento . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli Basket: arriva Doyle, il rinforzo per coprire Articoli correlati Napoli Basket: arriva Marshall, il rinforzo per MagroIl Napoli Basket ha ufficializzato l’ingaggio dell’australiano Nick Marshall, un esterno di 198 centimetri che rafforza immediatamente il reparto... Napoli Basket, arriva un altro rinforzo per Magro: ufficiale l'ingaggio di MarshallClasse 1999, nato ad Adelaide, Marshall è un esterno di 198 centimetri conosciuto per la sua intensità difensiva, atletismo e versatilità sul... Napoli Basket ad un passo dalla Coppa Italia l'annuncio di coach Magro Tutto quello che riguarda Napoli Basket Temi più discussi: Napoli Basket, nuovo arrivo dopo l'infortunio di Zemaitis: ufficiale l'ingaggio di Doyle; Napoli Basket, accordo con Milton Doyle; Napoli Basket, sugli esterni arriva Milton Doyle; GUERRI NAPOLI, INGAGGIATO MILTON DOYLE, MARSHALL IN CITTA’. Napoli Basket, nuovo arrivo dopo l'infortunio di Zemaitis: ufficiale l'ingaggio di DoyleIl club azzurro corre subito ai ripari dopo il ko del play lituano e aggiunge un nuovo rinforzo nel reparto esterni ... napolitoday.it Nuovo rinforzo per la Guerri Napoli: arriva la guardia americana DoyleLa Guerri Napoli comunica di aver ingaggiato l’atleta americano Milton Doyle fino al termine della stagione. La Guerri Napoli comunica di aver ingaggiato l’atleta americano Milton Doyle fino al termin ... tuttonapoli.net NAPOLI: UFFICIALE DOYLE Altro rinforzo per il Napoli Basket che riporta in Italia l'ex Trieste. Il giocatore ha da poco chiuso la stagione nella NBL australiana. - facebook.com facebook # #napoli basket-Bologna, c'è anche Sam #beukema al palazzetto x.com