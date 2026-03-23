La Guerri Napoli supera Varese 104-75 nella 23ª giornata di Serie A di basket. Ottima prova di squadra e debutto positivo per Doyle. Le parole di Magro e Doyle. Splendida vittoria della Guerri Napoli che supera la Openjobmetis Varese per 104-75, nella gara valevole per la ventitreesima giornata del Campionato di Serie A, disputata questa sera all’Alcott Arena. Gli azzurri, con il debutto di Doyle, giocano un gran primo tempo, chiuso sul 47-19, e gestiscono nella ripresa con una straordinaria prestazione. Parte bene la Guerri trascinata da Totè e Flagg, Varese risponde con Iroegbu che realizza i liberi del 6-10, la tripla di Flagg porta il punteggio sul 15-6. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Guerri Napoli travolge Varese 104-75 e ritrova la vittoria: ottimo debutto per Doyle

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