Un nuovo documentario trasmesso dalla Rai si concentra sul calcio a Napoli, rappresentando più di uno sport per la città. Il filmato approfondisce la passione e il ruolo del calcio nel vivere quotidiano dei residenti. La produzione sarà resa disponibile in alcune date e luoghi specifici, offrendo agli spettatori l’opportunità di scoprire storie e atmosfere legate alle squadre e alla cultura locale.

Un documentario che dà spazio al calcio della città di Napoli, che ‘non è solo uno sport ma è l’anima di una città’. Il documentario darà spazio a tutto ciò che significa il calcio nella città partenopea, sia attualmente sia nel passato, con un racconto che si intreccia con personaggi dello spettacolo e tifosi partenopei dai recenti scudetti al celebre passato del ‘dio’ Diego Armando Maradona. “Napassione”, il comunicato Rai: ecco quando andrà in onda. “ Domenica 26 aprile andrà in onda, alle ore 13 su Rai 3, il documentario Napassione. Il calcio a Napoli non è solo uno sport, è l’anima di una città, linfa vitale di un popolo. ‘ Napassione ‘ è un viaggio intimo e profondo nel cuore pulsante del tifo partenopeo, un’indagine che va oltre il campo di gioco per raccontare l’identità di un’intera comunità.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, il documentario Rai ‘Napassione’: dove e quando vederlo

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