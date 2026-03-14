Sal Da Vinci si sdoppia conteso tra Rai 1 e Canale 5 | dove e quando vederlo

Sal Da Vinci sarà protagonista di una doppia presenza televisiva, contendendosi spazi tra Rai 1 e Canale 5. La sua partecipazione si svolgerà in programmi diversi e in date diverse, attirando l’attenzione del pubblico e dei media. La sua presenza viene annunciata per specifici appuntamenti e orari nelle rispettive reti. La scelta di trasmetterlo su canali differenti ha già generato discussioni tra gli addetti ai lavori.

In televisione basta poco per accendere la sfida degli ascolti: un ospite giusto, un nome forte o un momento che tutti vogliono vivere. E a volte succede che quello stesso nome finisca al centro della gara tra due reti rivali. È quello che accade con Sal Da Vinci stasera, sabato 14 marzo. Il cantante diventa infatti protagonista di un curioso “sdoppiamento” televisivo. Da una parte il grande concerto che lo vede protagonista su Canale 5, dall’altra la sua presenza tra gli ospiti di Sanremo Top su Rai 1, lo show guidato da Carlo Conti che celebra i protagonisti dell’ultimo Festival. Un gioco del destino (o strategia di palinsesto) che rende la prima serata ancora più interessante per chi ama la musica italiana. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sal Da Vinci si sdoppia, conteso tra Rai 1 e Canale 5: dove e quando vederlo Articoli correlati Fiorello a La Pennicanza, Sal Da Vinci conteso. “Vi prenderemo a randellate”Fiorello e Fabrizio Biggio iniziano una nuova settimana de La Pennicanza con la puntata di lunedì 9 marzo. Leggi anche: Sanremo in delirio, Sal Da Vinci canta tra i fan ‘Per sempre sì’ A 56 anni! Sal Da Vinci FINALMENTE confessa di essere il suo vero amore Contenuti e approfondimenti su Sal Da Vinci si sdoppia conteso tra Rai... Temi più discussi: SAL DA VINCI - Fondazione Villa Bertelli; A Sal Da Vinci il più alto riconoscimento cittadino: la targa con la Medaglia della Città di Napoli; Sal Da Vinci: Meloni non mi ha chiesto ‘Per sempre sì’ per il referendum. Il voto? Personale; Eros Ramazzotti boccia la canzone vincitrice di Sanremo 2026 di Sal Da Vinci. Sal Da Vinci accende il derby tra Rai 1 e Canale 5: il vincitore di Sanremo si sdoppia e monopolizza la prima serataStasera in tv Sanremo Top (in diretta) e il concertone evento da piazza Plebiscito: chi vincerà la sfida dello share? corrieredellumbria.it Sal Da Vinci, bufera su Per sempre sì’ e il referendum: Ecco cosa mi ha detto Giorgia Meloni, la rivelazione del cantanteIl cantante conferma la telefonata con Giorgia Meloni dopo Sanremo, ma smentisce ogni legame tra il brano Per sempre sì e la campagna per il referendum. libero.it A sorpresa non è 'Per sempre sì' di Sal Da Vinci e nemmeno il brano di Sayf o quello di Arisa, il più ascoltato in Radio A circa 15 giorni dalla fine del Festival, ecco qual è la canzone più ascoltata dagli italiani. La classifica: https://fanpa.ge/hSELb - facebook.com facebook I Fratelli nel fortino renziano tra gadget e Sal Da Vinci. E La Russa invoca il quorum. @Snaporaz92 x.com