La vita del ' baronetto di Posillipo' Gianni Improta diventa un documentario | dove vederlo

È stato pubblicato il documentario dedicato a Giovanni Improta, noto come il 'baronetto di Posillipo', che ripercorre la sua carriera calcistica. Il film racconta la vita dell’ex calciatore, che ha giocato con Napoli, Sampdoria, Lecce, Avellino e Catanzaro, evidenziando il suo stile elegante e la personalità forte. Il documentario è ora disponibile e si può vedere online.

Diretto da Andrea Natale e Giuseppe Sciarra, il documentario accompagna lo spettatore in un viaggio intenso e appassionante: dalle radici a Posillipo fino ai grandi palcoscenici del calcio nazionale. Un percorso umano e sportivo che racconta non solo il centrocampista raffinato e visionario, ma anche l'uomo, il professionista, il punto di riferimento per intere generazioni di tifosi. Con la maglia azzurra del Napoli, Improta è diventato un idolo della tifoseria partenopea grazie alla sua tecnica sopraffina e alla sua innata leadership. Le sue stagioni con Sampdoria e Catanzaro hanno consolidato la sua reputazione di giocatore carismatico e determinante, capace di lasciare un segno profondo ovunque abbia giocato.