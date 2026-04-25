A Napoli, l’allenatore ha riportato una ferita e si è lamentato del fatto che Lukaku non si sia presentato a Castel Volturno dopo la partita contro la Cremonese. Il silenzio del giocatore ha creato tensione tra le parti. La situazione ha attirato l’attenzione sul rapporto tra i due, senza che siano state rilasciate dichiarazioni ufficiali. La vicenda si svolge nel contesto della preparazione della squadra per le prossime gare.

? Cosa sapere Antonio Conte lamenta il mancato contatto con Lukaku a Castel Volturno dopo la Cremonese.. La tensione tra tecnico e attaccante belga mette in discussione l'equilibrio del gruppo.. L’amarezza di Antonio Conte per il mancato incontro con Lukaku a Castel Volturno scuote l’ambiente partenopeo dopo la sfida contro la Cremonese, evidenziando una frattura umana tra allenatore e giocatore. Il tecnico del Napoli ha espresso un profondo senso di delusione riguardo al comportamento dell’attaccante belga. Nonostante il calciatore sia rientrato lunedì scorso presso il centro sportivo, non si è verificato alcun contatto diretto con l’allenatore, con cui il mister mantiene un legame professionale consolidato nel corso degli anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, Conte ferito: il silenzio di Lukaku spacca il clima

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