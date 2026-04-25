Napoli-Cremonese | gol e highlights

Nella partita tra Napoli e Cremonese, sono stati segnati diversi gol e sono stati mostrati vari momenti salienti. La squadra partenopea ha dimostrato una buona performance in campo, con azioni tecniche che hanno portato al risultato finale. La gara si è conclusa con diverse occasioni da entrambe le parti, offrendo uno spettacolo ricco di episodi significativi.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli torna a brillare e lo fa con una prestazione convincente e ricca di contenuti tecnici. Dopo la battuta d’arresto contro la Lazio, gli azzurri reagiscono con personalità, imponendosi nettamente sulla Cremonese e rilanciando con decisione la propria corsa verso la qualificazione in Champions League. Una gara dominata sin dai primi minuti, caratterizzata da intensità, qualità e concretezza sotto porta. Protagonisti assoluti McTominay, De Bruyne e Alisson, autori di una prova che ha restituito equilibrio e brillantezza alla manovra offensiva.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli-Cremonese: gol e highlights Napoli-Cremonese: gol e highlights | Serie A Notizie correlate Leggi anche: Napoli-Roma 2-2: gol e highlights Leggi anche: Napoli-Milan 1-0: gol e highlights Altri aggiornamenti Temi più discussi: Serie A, al Maradona il Napoli batte la Cremonese 4-0; Il Napoli blinda la Champions: Cremonese dominata e travolta 4-0; Napoli - Cremonese in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE NAPOLI-CREMONESE: una deviazione di Terracciano regala il 2-0 al Napoli. Napoli-Cremonese: 4-0, McTominay e Alisson brillano. Champions blindataSerie A, 34° giornata per il Napoli che ospita la Cremonese al Maradona. Diretta live su AreaNapoli.it, con formazioni ufficiali e risultato aggiornato. areanapoli.it Napoli-Cremonese 4-0: video, gol e highlightsLa squadra di Conte batte 4-0 la Cremonese e torna momentaneamente davanti al Milan al secondo posto. Senza storia la gara del Maradona, gli azzurri partono fortissimo e la sbloccano con McTominay. Un ... sport.sky.it Buonanotte dall'MVP di Napoli-Cremonese. Buonanotte da King Kev #SSCNapoli #DeBruyne #NapoliCremonese - facebook.com facebook Conte dopo Napoli-Cremonese: "Dopo la Lazio critiche eccessive". E poi parla di Lukaku x.com