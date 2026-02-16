Il pareggio tra Napoli e Roma, terminato 2-2, si è giocato davanti a più di cinquantunomila tifosi nel stadio Maradona, trasformando la serata in una vera e propria festa di calcio. La partita, decisiva per la corsa alla Champions League, ha acceso l’entusiasmo sugli spalti e ha regalato emozioni intense a ogni gol segnato.

"> NAPOLI – Una cornice da grande notte europea. Oltre cinquantunomila spettatori hanno riempito il Maradona per Napoli-Roma, uno scontro diretto per la Champions che ha riportato alla memoria quello che un tempo veniva definito il “derby del sole”. Sotto la luna di Fuorigrotta, però, è andata in scena una battaglia vera per l’Europa, vissuta in uno stadio quasi interamente azzurro. Il colpo d’occhio è stato quello delle grandi occasioni: tifo incessante, cori e sostegno continuo fino al novantesimo. A fare da contraltare, nel settore ospiti, appena 29 tifosi romanisti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Napoli-Roma 2-2: gol e highlights | Serie A

