Napoli-Milan 1-0 | gol e highlights

Il Napoli ha battuto il Milan con il risultato di 1-0, ottenendo così il secondo posto in classifica. La rete decisiva è stata segnata da Politano, che ha contribuito alla vittoria con un gol. La partita ha visto il Napoli mantenere il vantaggio nel punteggio fino al termine, con i giocatori del Milan che hanno tentato di pareggiare senza riuscirci. Sono stati mostrati anche alcuni momenti salienti e azioni significative durante l'incontro.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli si prende il secondo posto con una vittoria pesante e concreta contro il Milan, decisa ancora una volta da un uomo dalla panchina: Politano. Una gara bloccata, intensa, risolta nel momento chiave grazie alle mosse di Conte e alla lucidità degli azzurri. Riviviamo insieme gli highlights del match che rilancia le ambizioni del Napoli. Lacco Ameno: sette feriti, tra cui una bambina, per scintille dei fuochi d’artificio. Fuga a Napoli: investe donna e scappa dopo aver evitato l’alt della polizia. Allerta meteo prorogata in Campania: zone interessate e scadenza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli-Milan 1-0: gol e highlights Leggi anche: Copenaghen-Napoli 1-1: gol e highlights Leggi anche: Juventus-Napoli 3-0: gol e highlights Napoli-Milan 1-0: gol e highlights | Serie A Temi più discussi: Highlights Serie A: Napoli-Milan 1-0: gli highlights Video; Napoli-Milan 1-0: gol e highlights; Napoli, festa doppia: batte 1-0 il Milan e si prende il secondo posto; Napoli-Milan 1-0, al Maradona decide il gol di Politano. Napoli-Milan 1-0: gol e highlights. Politano entra e firma la rete decisivaIl big match del Maradona lo vince il Napoli che batte 1-0 il Milan e lo supera in classifica, riportandosi a -7 dall'Inter capolista. Dopo un primo tempo senza grossi guizzi, nella ripresa Conte mand ... sport.sky.it Napoli-Milan 1-0: Politano entra, segna e regala il secondo posto a ConteLa sfida tra Napoli e Milan è molto più di una semplice partita: è un confronto tra due delle squadre più prestigiose e affascinanti del calcio italiano, capaci ... ilmattino.it Full-time: Napoli-Milan 1-0 #napoli #milan #ilmattino - facebook.com facebook Napoli-Milan 1-0, le pagelle: Politano tiene accesa la corsa scudetto. De Winter, errore fatale x.com