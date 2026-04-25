Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Una notte che segna una linea netta tra passato e presente. Antonio Corbo, su la Repubblica Napoli, legge il 4-0 alla Cremonese come una vera e propria rinascita: «Un uomo e la sua squadra si ribellano insieme», scrive, descrivendo un Napoli finalmente liberato da paure, limiti e contraddizioni. Secondo Corbo su la Repubblica Napoli, è cambiato tutto: atteggiamento, ritmo, identità. «È il punto di confine tra due Napoli», quello fragile e rallentato dagli infortuni e quello visto al Maradona, feroce, veloce, dominante.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Corbo: «La rivolta di Conte. È nato un altro Napoli»

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