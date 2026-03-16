Napoli Corbo | Conte resta e promette fuochi d’artificio

Kevin De Bruyne ha avuto un ruolo determinante nel risultato della partita, modificando l’andamento dell’incontro e influenzando le prospettive future del Napoli. La presenza del giocatore belga si è fatta sentire sul campo, contribuendo in modo significativo alle dinamiche della gara. Il suo impatto ha attirato l’attenzione sui possibili sviluppi per la squadra partenopea nelle prossime partite.

"> Kevin De Bruyne ha cambiato il volto della partita e forse anche quello del futuro del Napoli. Come scrive Antonio Corbo su Repubblica Napoli, sono bastati quarantacinque minuti al fuoriclasse belga per portare gli azzurri «dal buio al sole», ribaltando il Lecce da 0-1 a 2-1 e restituendo entusiasmo a squadra, tifosi e allenatore. Una rimonta che ha trasformato lo sconforto dello stadio Maradona in fiducia e che ha aperto nuovi scenari anche sul futuro di Antonio Conte. Secondo Antonio Corbo su Repubblica Napoli, il tecnico salentino, ora che la squadra sembra essersi lasciata alle spalle la fase più complicata della stagione, ha lasciato intendere la volontà di proseguire la sua avventura a Napoli almeno per un’altra stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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