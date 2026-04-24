McTominay spacca la Cremonese | il Napoli di Conte vola subito

Il 24 aprile 2026, al stadio Maradona, McTominay ha segnato il primo gol della partita contro la Cremonese al terzo minuto. La squadra di Conte ha preso subito il comando del match, che si è concluso con il successo del Napoli. La rete di McTominay ha dato il via a una partita dominata dalla formazione partenopea, che ha mantenuto il vantaggio fino alla fine.

? Cosa sapere McTominay segna al terzo minuto allo stadio Maradona contro la Cremonese il 24 aprile 2026.. Lo scozzese raggiunge otto reti stagionali guidando il Napoli di Conte in Serie A.. Al terzo minuto di gioco allo stadio Maradona, Scott McTominay ha trasformato un inserimento centrale in un vantaggio per il Napoli, schiudendo una sfida contro la Cremonese che vede i partenopei già in controllo del ritmo. Il venerdì sera del 24 aprile 2026 si accende con un gol dello scozzese che sfrutta la posizione privilegiata al limite dell’area di rigore, battendo Audero dopo una corsa decisa. La decisione tattica di Conte ha De Bruyne schierato fin dall’inizio, affiancando Hojlund e Alisson Santos nella ricerca della rete, mentre McTominay conferma la sua vena realizzativa stagionale con questo secondo successo nel corso dell’anno solare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - McTominay spacca la Cremonese: il Napoli di Conte vola subito Notizie correlate Leggi anche: Napoli in rimonta sul Lecce: Hojlund e Politano firmano il 2-1, Conte vola con De Bruyne e McTominay Leggi anche: Cagliari-Napoli 0-1, decide subito McTominay ma Conte sbotta: troppa superficialità in vista del Milan Altri aggiornamenti Temi più discussi: Napoli aspetta il vero De Bruyne, non quello goffo e irriconoscibile! Anguissa paga il conto per i Fab4; Conte e il futuro del Napoli: gli aggiornamenti; Fabbroni: Il Napoli dovrà scegliere tra Rafa Marin e Marianucci. Novità per De Bruyne. Napoli-Cremonese 1-0 | McTominay GOL al 3'! Record stagionale di tiri | OneFootballMINUTO 24 - Il Napoli nei primi 8 minuti tira 6 volte e sfiora il gol in 3 occasioni con McTominay (2 volte) e Hojlund (una volta). Verso il 15' la Cremonese si riprende e smette di soffrire a ogni ... onefootball.com Napoli-Cremonese diretta Serie A: segui l'anticipo di oggi LIVESi alza il sipario sulla 34ª giornata di campionato, con gli azzurri di Conte a caccia di riscatto al Maradona: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Formazioni UFFICIALI Napoli-Cremonese: le scelte di Conte e Giampaolo - facebook.com facebook Il #Napoli di Conte perde 2 a 0 contro la #Lazio di Sarri e rimane a -12 dall' #Inter. Pareggiano, invece, #Roma e #Atalanta. Il #Parma conquista 3 punti a #Udine. x.com