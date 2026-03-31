Lukaku rompe il silenzio | la reazione del Napoli

Romelu Lukaku ha pubblicato un lungo messaggio sui social network, senza fornire dettagli specifici, ma lasciando intendere una reazione alle recenti vicende che coinvolgono il Napoli. La questione legata all’attaccante rimane aperta, e le sue dichiarazioni sono state commentate anche dalla società partenopea. La situazione è ancora in evoluzione e non sono stati annunciati ulteriori sviluppi ufficiali.

Il caso Romelu Lukaku resta aperto. E il lungo messaggio pubblicato dal centravanti sui social non sembra aver cambiato la linea del Napoli. Il club, infatti, prende atto della versione del giocatore, ma non intende arretrare sulla gestione della vicenda. A raccontare la reazione della società è La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano spiega che il Napoli è disposto ad ascoltare, ma non a chiudere un occhio. Anche perché resta un punto da chiarire, legato alle condizioni fisiche del belga e alle informazioni circolate nei giorni scorsi. La rosea riassume così la posizione del club: “II Napoli legge e passa avanti, è disposto ad ascoltare ma non a transigere. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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