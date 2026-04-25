A Napoli, Giuseppe Conte ha richiamato la maggioranza alla coerenza antifascista in occasione del 25 aprile, sottolineando l'importanza di mantenere fede ai principi di libertà e democrazia. La sua dichiarazione arriva in un momento di discussioni politiche e si rivolge ai partiti affinché si mostrino fedeli ai valori storici della Resistenza. La sua richiesta ha attirato l'attenzione sul rispetto di questi principi in ambito politico e pubblico.

? Cosa sapere Giuseppe Conte a Napoli chiede coerenza antifascista ai partiti in occasione del 25 aprile.. Il leader M5S evidenzia le divergenze tra Meloni e La Russa sui valori democratici.. A Napoli, in Piazza Carità, il presidente del M5S Giuseppe Conte ha lanciato un monito ai partiti parlamentari affinché riconoscano i valori della democrazia e l’antifascismo durante le celebrazioni del 25 aprile. Il leader del Movimento ha commentato le recenti dichiarazioni di Meloni, rifiutando la possibilità di assegnare certificati di democraticità agli altri esponenti politici. Durante la manifestazione napoletana, Conte ha evidenziato come le posizioni espresse da La Russa siano state diverse rispetto a quelle della presidente del Consiglio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, Conte attacca la maggioranza: “Serve coerenza antifascista

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