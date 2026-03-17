Il Napoli si trova nuovamente al centro delle discussioni a causa di un aumento di infortuni tra i giocatori. Montervino ha espresso preoccupazione, sottolineando la necessità di chiarimenti sulla situazione. La questione riguarda le assenze che stanno influenzando le prestazioni della squadra e ha sollevato interrogativi sulla gestione degli infortuni all’interno del club.

"> NAPOLI – Il tema infortuni continua a far discutere in casa Napoli. A intervenire con parole forti è stato Francesco Montervino, ex centrocampista azzurro, che ai microfoni di Canale 8 ha analizzato la gestione fisica della squadra. «C’è stato un concorso di colpe», ha spiegato Montervino, puntando il dito su diversi aspetti della stagione. Secondo l’ex capitano, qualcosa non ha funzionato nella prevenzione e nella gestione dei rientri: «C’è stata meno prevenzione del dovuto e probabilmente anche errori nella preparazione o nella riatletizzazione». Un dato su tutti accende il dibattito: «Quattro operazioni in una sola stagione non sono normali». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Montervino attacca: «Troppi infortuni, serve fare chiarezza»

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