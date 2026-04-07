De Laurentiis apre a Conte ct ma attacca la Figc | Serve un interlocutore serio

Aurelio De Laurentiis ha espresso apertura nei confronti di Antonio Conte come possibile commissario tecnico della Nazionale. Tuttavia, ha criticato la FIGC, sottolineando la necessità di trovare un interlocutore affidabile e serio per gestire la questione. Le sue dichiarazioni sono arrivate nel corso di un intervento pubblico, dove ha affrontato anche altre tematiche legate al mondo del calcio nazionale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Aurelio De Laurentiis torna a parlare del futuro di Antonio Conte e del possibile ritorno in Nazionale. Da Hollywood, a margine della première statunitense del docufilm Ag4in sullo scudetto del Napoli, il presidente azzurro ha chiarito la propria posizione sul tema ct. Parole che suonano come una stoccata diretta alla governance federale attuale. De Laurentiis, infatti, ha anche indicato una possibile soluzione per il futuro della Figc: «Malagò è la persona perfetta, prima come commissario e poi come presidente di una nuova federazione». 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - De Laurentiis apre a Conte ct, ma attacca la Figc: “Serve un interlocutore serio” De Laurentiis apre a Conte futuro ct dell'Italia. "Se me lo chiede, gli direi di sì"AGI - Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a dare il via libera ad Antonio Conte come commissario tecnico dell'Italia. Leggi anche: Conte-Nazionale, la FIGC spinge: mossa forte di De Laurentiis Temi più discussi: Napoli, De Laurentiis a Hollywood: Conte in Nazionale? Gli direi sì. Ma non credo ora accetterebbe; De Laurentiis gioca la carta Malagò: Sarà l’uomo giusto; De Laurentiis risponde a Conte che si candida a CT della Nazionale dopo Napoli-Milan: Gli direi sì; De Laurentiis attacca il sistema e propone meno gare: Campionato a 16 squadre, si gioca troppo. De Laurentiis risponde a Conte che si candida a CT della Nazionale dopo Napoli-Milan: Gli direi sìDopo Napoli-Milan De Laurentiis replica all'apertura di Conte verso la Nazionale: Se me lo chiedesse Antonio penso di sì ... fanpage.it Conte lascia il Napoli e torna in Nazionale? Il tecnico si candida e arriva l'apertura del presidente De Laurentiis: Se me lo chiedesse penso che gli direi di sìIl tecnico del Napoli avanza la sua candidatura per il ruolo di CT dell'Italia dopo la vittoria contro il Milan. E il presidente De Laurentiis non esclude il via libera a Conte: Se me lo chiedesse ... msn.com De Laurentiis apre al ritorno di CONTE in NAZIONALE! "Liberare Conte per la Nazionale Se me lo chiedesse direttamente lui penso che gli direi di sì ma siccome è una persona molto intelligente, fino a quando non ci sarà un interlocutore serio penso che lui - facebook.com facebook ANTONIO CONTE APRE AL RITORNO IN NAZIONALE. STAVOLTA DE LAURENTIIS NON SI OPPORRÀ - È DIVERSO DALLA x.com