Napoli arte e libertà al femminile | inaugurata la mostra a Sant’Aniello a Caponapoli

A Napoli è stata inaugurata una mostra presso la chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli, dedicata alle donne artiste e alla cultura di genere. L’apertura si è svolta in occasione del 25 aprile, giornata simbolo di libertà e partecipazione. La mostra rappresenta il secondo appuntamento della decima edizione di un progetto che promuove l’arte femminile e la riflessione sulla libertà di espressione.

Nel segno del 25 aprile, giornata simbolo di libertà e partecipazione, si è aperta a Napoli la mostra ospitata presso la Chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli, cuore del secondo appuntamento della decima edizione del progetto dedicato alle donne artiste e alla cultura di genere. L’inaugurazione si è svolta venerdì 24 aprile 2026 alle ore 11.30, dando il via a un percorso che celebra dieci edizioni e sedici anni di attività legati alla valorizzazione della creatività femminile. L’iniziativa si inserisce nel lavoro della Biblioteca Anna Caputi dell’Accademia di Belle Arti di Napoli ed è curata da Maria Cristina Antonini e Agnese Fornito. La mostra nasce dall’esperienza di un laboratorio fondato sulla pratica del “partire da sé”, un approccio profondamente radicato nella cultura e nei linguaggi delle donne.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Napoli, arte e libertà al femminile: inaugurata la mostra a Sant’Aniello a Caponapoli Notizie correlate Leggi anche: Assisi, inaugurata la mostra ‘Franciscus, fratello in arte’ Oltre l’arte sacra: inaugurata la mostra di Andrea BoldriniUna mostra che invita ad una riflessione profonda sul legame tra estetica e spirito.