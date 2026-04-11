Una mostra che invita ad una riflessione profonda sul legame tra estetica e spirito. Da ieri e fino al 10 maggio le sale di Palazzo Bisaccioni e del Museo Diocesano ospitano la mostra di Andrea Boldrini "Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà". Curata dal professor Gabriele Perretta, docente all’Accademia di Brera, l’esposizione è una vera summa antologica dell’artista, capace di smarcarsi dai canoni della tradizionale arte sacra per abbracciare una ricerca teologica ed escatologica di rara intensità. L’inaugurazione ha visto confrontarsi il vescovo Paolo Ricciardi, il teologo Daniele Garota e il curatore Perretta. Al centro il tentativo di ricomporre il rapporto, spesso interrotto, tra arte e fede. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oltre l’arte sacra: inaugurata la mostra di Andrea Boldrini

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