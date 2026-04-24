Ad Assisi, inaugurata la mostra: Franciscus, fratello in arte. Alla Rocca Maggiore della città, fino al 4 ottobre. Servizio di Amelia Cartia TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Assisi, inaugurata la mostra ‘Franciscus, fratello in arte’

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