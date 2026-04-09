Lunedì 13 aprile alle 21.30, Rai 1 proporrà la nuova serie televisiva intitolata La Buona Stella, composta da tre puntate. La storia segue le vicende di un ex calciatore e di una poliziotta, i cui destini si intrecciano in un racconto che coinvolge un furto, una fuga e un segreto. La serie affronta temi legati al crimine e alle indagini, offrendo un intreccio di personaggi e situazioni.

Lunedì 13 aprile alle ore 21.30, Rai 1 trasmetterà la nuova serie televisiva La Buona Stella, un racconto in tre serate che intreccia le vite di un ex calciatore e di una poliziotta. La produzione, nata dalla collaborazione tra Rai Fiction e Paypermoon, vede alla regia Luca Brignone. La trama si sviluppa attorno a Simone, un uomo che ha subito il fallimento di un matrimonio e l’interruzione della sua carriera sportiva. Il destino lo trascina in un crimine quando sottrae una borsa contenente denaro proprio su una scena del crimine. In quel medesimo luogo opera Stella, un’ispettrice che cerca di superare il dolore per la perdita dell’uomo amato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Un furto, una fuga e un segreto: arriva il nuovo crime su Rai 1

Leggi anche: Stasera alle 21.20 su Rai 2 il nuovo episodio della serie crime britannica

The Rip su Netflix: Ben Affleck e Matt Damon nel nuovo crime thriller ispirato a una storia veraBen Affleck e Matt Damon sono tornati insieme in The Rip, un nuovo crime thriller Netflix ispirato a una storia vera che intreccia corruzione,...

Temi più discussi: Quadri rubati, il dipinto abbandonato dai ladri nella fuga è un altro Renoir; La buona stella: la Calabria protagonista della nuova serie crime di Rai 1; Cittadino chiama la Questura, venite, stanno rubando un'auto: polizia insegue e arresta 23enne; Ancora furti in centro: colpo in un parrucchiere di Corso Garibaldi.

Mondragone, furto d'auto e fuga con incidente: preso un ladro, passante in ospedaleUn operaio ferito, un ladro finito in manette e un altro ricercato dalle forze dell'ordine. È accaduto nel pomeriggio di ieri. Due malviventi hanno rubato altrettante utilitarie, una 500 e una Panda, ... ilmattino.it

Solofra, ladri pronti a entrare in una casa: messi in fuga dalle urla dei residentiScene di un film d'azione quelle riprese sabato sera a Solofra, in via Michele Napoli, dove un tentativo di furto in un appartamento è stato sventato per la prontezza e il coraggio dei residenti. Una ... ilmattino.it

Fiorello si dice del tutto all'oscuro rispetto alla notizia apparsa su alcuni organi di stampa rispetto alla sua presenza in un programma su Rai 1 nel mese di giugno. "Magari ora la Rai mi fa una telefonatina" dice divertito il conduttore. x.com

Nell'intervista al Gr Rai Zelensky ha poi parlato con toni lusinghieri della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: "E' una leader forte non solo in tutta Europa ma anche a Bruxelles. È una delle voci più esplicite, soprattutto per aiutare l'Ucraina. Oggi bisogna s - facebook.com facebook