XChat arriva su Apple | privacy totale o nuovo tracciamento?

L’app di messaggistica XChat sarà disponibile su iPhone e iPad a partire dal 17 aprile. Si tratta di un’app indipendente dalla piattaforma X, progettata per offrire servizi di comunicazione su dispositivi Apple. La data di lancio è confermata, ma ancora non sono stati resi noti dettagli specifici sulle funzionalità o sulle impostazioni di privacy.

XChat, la nuova applicazione di messaggistica indipendente dalla piattaforma X, debutterà su iPhone e iPad il prossimo 17 aprile. Il servizio punta a offrire una comunicazione privata tramite crittografia end-to-end, eliminando pubblicità e tracciamento per gli utenti che possiedono già un account sul social network. Funzionalità tecniche e l’esclusività dell’ecosistema Apple. Il lancio previsto per metà aprile introduce strumenti che vanno oltre la semplice gestione dei testi. Gli utenti potranno avviare chiamate audio e video, scambiare documenti digitali, gestire conversazioni di gruppo e usufruire della possibilità di modificare o eliminare i messaggi inviati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - XChat arriva su Apple: privacy totale o nuovo tracciamento? Xiaomi tag bluetooth di tracciamento che colma il divario tra apple e googlenel mercato dei tracker bluetooth, xiaomi propone una soluzione capace di dialogare con due ecosistemi: find my di apple e google find hub. Gemma 4: l’IA di Google arriva su PC per privacy e zero cloudGoogle ha rilasciato Gemma 4, un modello linguistico progettato per girare su PC consumer senza dipendere dal cloud.