Festa della Liberazione a Bergamo migliaia di persone in corteo per il 25 Aprile

Sabato 25 aprile, a Bergamo, si è svolta la manifestazione per l’81° anniversario della Liberazione. In migliaia di cittadini si sono radunati in piazzale Marconi e hanno attraversato le strade centrali della città, arrivando fino a piazza Vittorio Veneto. La manifestazione è iniziata poco dopo le dieci del mattino e ha visto la partecipazione di un grande numero di persone.

Bergamo. Sabato 25 aprile ricorre l’81° anniversario della Liberazione. In città migliaia di persone hanno partecipato al corteo partito da piazzale Marconi pochi minuti dopo le 10 con destinazione piazza Vittorio Veneto. La manifestazione ha attraversato viale Papa Giovanni XXIII, via Camozzi, via Pignolo (dove è stata deposta una corona d’alloro in memoria di Ferruccio dell’Orto ) e via Tasso. Dopo l’omaggio delle autorità con fiori e corone d’alloro al Monumento al Partigiano, alla Torre dei Caduti e alla targa dedicata alle Donne Partigiane, alle 11,30 sono previsti i discorsi istituzionali della sindaca Elena Carnevali, del presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli, del presidente dell’Anpi Bergamo Mauro Magistrati e di Anna Ascani, vicepresidente della Camera.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Centinaia di persone al corteo del 25 Aprile a Bergamo Festa della Liberazione 2026: il 25 aprile a Monte Sole81° Anniversario della Liberazione a Monte Sole (Marzabotto): come ogni anno un appuntamento imperdibile per una giornata da celebrare. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Festa della Liberazione 2026 / Notizie / Novità / Homepage; Festa della Liberazione; 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia; Festa della Liberazione 2026. 25 aprile 2026, perchè si festeggia la Festa della Liberazione: significato, storia ed eventi oggiOggi, sabato 25 aprile 2026, l'Italia celebra la Festa della Liberazione. Origine, significato, cosa successe nel 1945 ed eventi in Friuli Venezia Giulia e Veneto. nordest24.it Buon 25 aprile 2026, le immagini e le Gif più belle da inviare per gli auguri della Festa della LiberazioneIl 25 aprile 2026 l'Italia celebra la Festa della Liberazione, la festa nazionale che ricorda la liberazione dal nazifascismo e la rinascita democratica ... fanpage.it Buona Festa della Liberazione da tutto lo Staff di RadioUci - facebook.com facebook Ci uniamo alle celebrazioni della Festa della Liberazione, consapevoli e orgogliosi del ruolo che il popolo ebraico ha rivestito in questo evento fondamentale per la storia dell’Italia. Infatti non tutti sanno che, durante la Seconda Guerra Mondiale, donne e uomi x.com