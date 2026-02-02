Carnevale di Viareggio 2026 il debutto è da record | 100mila persone per i carri con le allegorie di Trump Putin e Von der Leyen Ecco le date delle prossime sfilate anche in notturna

Il Carnevale di Viareggio 2026 si apre con un debutto da record: oltre 100mila persone hanno assistito ai carri allegorici, tra cui quelli dedicati a Trump, Putin e Von der Leyen. La prima sfilata ha richiamato un pubblico enorme, e le prossime date sono già state annunciate, anche con sfilate notturne. La manifestazione, che ogni anno richiama migliaia di spettatori, si prepara a vivere un’altra stagione ricca di colori e satira.

Carnevale di Viareggio.. buona la prima! Diversamente dalla “sposa”, particolarmente fortunata se è “bagnata”, il Carnevale teme la pioggia e il coriandolo umido che non vola, altro non è se non il simbolo della tristezza. Invece domenica sui Viali a mare viareggini c’era un bellissimo sole e sono volati alcuni quintali di coriandoli per rallegrare l’atmosfera delle oltre 100mila persone che si sono sono ritrovate per assistere alla prima delle sei sfilate dell’ edizione 2026 del Carnevale viareggino, vero e proprio grande appuntamento che da oltre 150 anni caratterizza l’inverno costiero toscano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Carnevale di Viareggio 2026, il debutto è da record: 100mila persone per i carri con le allegorie di Trump, Putin e Von der Leyen. Ecco le date delle prossime sfilate (anche in notturna) Approfondimenti su Viareggio Carnevale Carnevale di Viareggio 2026: Trump e Putin grandi protagonisti dei carri, ma anche colori e pace. Date e orari delle sfilate Il Carnevale di Viareggio del 2026 si apre con uno spettacolo tra satira e colori. Carnevale di Viareggio, ecco i carri dell’edizione 2026 e le date delle sfilate Il Carnevale di Viareggio 2026 si avvicina, portando con sé i tradizionali carri allegorici e le sfilate previste per le date di gennaio. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Carnevale di Viareggio 2026, ecco i carri in anteprima Ultime notizie su Viareggio Carnevale Argomenti discussi: Carnevale di Viareggio 2026: date, programma completo e biglietti; Carnevale di Viareggio 2026, programma ed eventi da non perdere; Carnevale di Viareggio 2026, comincia lo spettacolo. Primo corso mascherato: la diretta; Carnevale di Viareggio 2026, la prima sfilata fra note e colori. Così i nove carri di prima categoria: la video collection. Carnevale di Viareggio 2026: il programma, le date, i biglietti e il percorso dei carriCostumi, maschere, feste, carri, mostre: torna l'appuntamento col Carnevale di Viareggio, dall'1 al 21 febbraio ... fanpage.it Carnevale di Viareggio 2026, programma ed eventi da non perdereDal 1° al 21 febbraio 2026, la città toscana si trasformerà in un palcoscenico di colori, satira e creatività, tra carri allegorici, musica, feste e spettacoli sul lungomare e tra le strade. Ma quali ... tg24.sky.it La prima giornata di Carnevale a Viareggio è iniziata così… con l’alzabandiera. A dare il via è stata Rita Pavone: un gesto semplice, simbolico, potentissimo. La città si ferma un attimo, guarda in alto, e capisce che è iniziato quel tempo speciale fatto di musica, - facebook.com facebook

