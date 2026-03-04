La regina dei cieli Linda la più giovane comandante d’Italia è una pilota pistoiese

Linda, originaria di Pistoia, è la più giovane comandante di Italia e ha accumulato oltre duemila ore di volo. Da diversi anni, si dedica alla guida di aeromobili, sorvolando vari paesi e territori. La sua esperienza si concentra prevalentemente sulla cabina di pilotaggio, dove trascorre molte ore al comando di velivoli. La giovane pilota rappresenta un esempio di successo nel settore dell’aviazione.

di Linda Meoni PISTOIA Più di duemila ore di volo accumulate, a guardare il mondo in prima fila dalla cabina di pilotaggio dell’aereo. Ha ventiquattro anni appena, una particolarità ancora oggi vista come tale e cioè l’essere donna pilota più un record: così giovane ha già i requisiti che servono per diventare comandante. Orgoglio personale per Linda Calistri, classe 2001, pistoiese d’origine ma appena ha potuto di fatto cittadina del mondo: diplomata allo scientifico della città, ha conseguito il brevetto di pilota commerciale alla scuola Professione Volare di Forlì entrando praticamente subito in servizio come pilota prima per Ita Airways... 🔗 Leggi su Lanazione.it

