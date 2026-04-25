Muore all’improvviso il volontario Darecchio

Il settore del volontariato reggiano è in lutto per la scomparsa improvvisa di Giorgio Darecchio, che da molti anni prestava servizio come volontario presso la Croce Rossa, operando nelle sedi di Guastalla e Reggiolo. La sua morte ha colpito la comunità e le persone che avevano avuto modo di conoscerlo attraverso le attività di emergenza e assistenza svolte nel corso degli anni.

E’ in lutto il volontariato reggiano per la scomparsa improvvisa di Giorgio Darecchio, da sempre un "angelo" della Croce rossa, da molti anni impegnato nei servizi di emergenza e di assistenza, in forza alla sede di Guastalla e in quella di Reggiolo. Aveva 65 anni. Ieri mattina sono stati i suoi colleghi della Cri a scoprire il decesso, avvenuto per un improvviso malore che lo ha colpito nella sua abitazione di via Bonazza, a Tagliata. Non ricevendo risposta alla porta di casa e sentendo scorrere l’acqua della doccia, si è capito che doveva essere successo qualcosa di grave. Sono intervenuti i vigili del fuoco per aprire la porta. Ma per Giorgio non c’era nulla da fare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Muore all’improvviso il volontario Darecchio Notizie correlate Malore improvviso, morto volontario Croce Oro di 23 anniUna tragedia colpisce la provincia di Massa: il 23enne Lorenzo Germelli, dopo aver lottato tra la vita e la morte da giovedì pomeriggio, non ce l’ha... Schianto sulla Teverina. Muore un volontarioHa perso la vita in un incidente stradale Massimo Olimpieri, 68 anni, originario di Orvieto residente a Grotte Santo Stefano. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Muore all’improvviso il volontario Darecchio; Daniele, mago dei motori, muore all'improvviso; Muore all'improvviso Luciano Mariano, presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria; Muore all’improvviso in Messico a 48 anni: Filippo Franceschini trovato nel suo letto. Muore all’improvviso il volontario DarecchioAveva 65 anni: a trovarlo in casa senza vita sono stati gli amici della Croce rossa. Per una vita ha prestato servizio nell’emergenza: un ’angelo’ sulle nostre strade. ilrestodelcarlino.it Sport in lutto, il famoso calciatore muore in campo! Tragedia all’improvvisoMichael Eneramo, ex attaccante della Nigeria, è morto all’età di 40 anni dopo essere stato colpito da un arresto cardiaco mentre disputava una partita di ... thesocialpost.it 25 aprile 2001, Lausitzring - Muore Michele Alboreto durante un test alla guida dell’Audi R8 Il ricordo di sua moglie Nadia al Giornale: "Michele era determinatissimo, se voleva una cosa alla fine la otteneva. È riuscito a realizzare il suo sogno di correre in For - facebook.com facebook Alessandria, lavoratrice cade dal terzo piano e muore all’Università del Piemonte Orientale x.com