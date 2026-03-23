Una tragedia colpisce la provincia di Massa: il 23enne Lorenzo Germelli, dopo aver lottato tra la vita e la morte da giovedì pomeriggio, non ce l’ha fatta Il ragazzo era andato in arresto cardiaco mentre stava seguendo una lezione di teoria alla scuola guida di viale Europa. Alcuni dei presenti hanno provato a rianimarlo, in attesa dei soccorsi. All’arrivo dell’automedica le sue condizioni erano apparse da subito disperate. La folle corsa all’Ospedale del cuore, dove il giovane è rimasto attaccato all’Ecmo fino a sabato sera, quando il suo cuore ha smesso di battere. Non riescono a capacitarsi di quanto successo al loro amico e collega Germelli i volontari della Croce Oro Massa Carrara che, tramite i loro canali social, piangono il 23enne. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Malore improvviso, morto volontario Croce Oro di 23 anni

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