schianto sulla teverina muore un volontario

Un incidente sulla Teverina ha causato la morte di Massimo Olimpieri, un volontario di 68 anni di Orvieto. L’uomo viaggiava in auto quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con un altro veicolo. Olimpieri, che viveva a Grotte Santo Stefano, stava tornando a casa dopo aver aiutato in un evento di beneficenza.

Ha perso la vita in un incidente stradale Massimo Olimpieri, 68 anni, originario di Orvieto residente a Grotte Santo Stefano. L’incidente è avvenuto intorno alle 17 al chilometro 2 della strada Teverina in provincia di Viterbo, dove tre auto si sono scontrate violentemente. Nonostante l’intervento immediato del 118 e i tentativi di rianimazione, per lui non c’è stato nulla da fare. Gli altri occupanti delle vetture sono rimasti feriti e sono stati trasportati all’ospedale Santa Rosa. La strada è stata temporaneamente chiusa con deviazioni sulla Cassia, mentre polizia locale e vigili del fuoco hanno effettuato i rilievi e messo in sicurezza la carreggiata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

