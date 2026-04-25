L’Inter sta valutando diversi profili bosniaci, tra cui Muharemovic, ma non è l’unico nel mirino del direttore sportivo Piero Ausilio. La lista dei possibili acquisti comprende altri giocatori provenienti dalla Bosnia, con vari club europei interessati a questi talenti. La società nerazzurra sta analizzando le opzioni disponibili, mentre la concorrenza da parte di altri club rende la trattativa più complessa.

Inter News 24 Muharemovic non è l’unico bosniaco nella lista dei desideri del direttore sportivo Piero Ausilio. Il calciomercato estivo inizia a scaldarsi con largo anticipo e le strategie dei grandi club europei prendono forma. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe messo nel mirino due profili di grande prospettiva per rinforzare la rosa: si tratta di Tarik Muharemovic e Kenan Alajbegovic. I due, accomunati dalla nazionalità bosniaca, rappresentano obiettivi strategici per diverse ragioni, tattiche e anagrafiche. Difesa: trattativa avanzata per Muharemovic. Il nome più caldo per il reparto arretrato è quello di Tarik Muharemovic, difensore centrale attualmente in forza al Sassuolo.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Muharemovic e non solo, l’Inter ha come obiettivo un altro bosniaco: c’è ampia concorrenza

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