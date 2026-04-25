Mps smentisce tutto ma il mercato crede all’uscita da Generali

Mps ha negato le voci riguardanti una possibile cessione di quote, ma il mercato sembra credere che ci siano dettagli diversi in ballo. Secondo quanto riportato dal «Financial Times», la banca di Siena potrebbe vendere il 13,2% delle sue assicurazioni a Intesa o Unicredit, e si parla anche di un possibile accordo con Bpm. Nel frattempo, le azioni di Trieste e Banco sono in movimento in Borsa.

Chi sarebbero i compratori? Il casting è blasonato. Il primo nome che circola è UniCredit, già salito all’8,7% di Generali e sempre pronto a stare dove succede qualcosa. L’altro nome è Intesa Sanpaolo, che però ha sempre smentito. L’amministratore delegato Carlo Messina ha ammesso di aver pensato a Generali una decina d’anni fa. Poi ha rinunciato preferendo costruire una grande assicurazione in casa. Puntuale. però, è arrivata la smentita da Siena. Nessuna ipotesi allo studio, nessuna vendita della quota Generali, nessun dossier sul tavolo. Mps ha fatto sapere di essere «interamente focalizzata» sulla fusione con Mediobanca, il vero progetto industriale del momento.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Mps smentisce tutto ma il mercato crede all’uscita da Generali Notizie correlate Leggi anche: Mps, ok a fusione Mediobanca ma Generali non andrà a Siena Bergomi ci crede: «L’Italia è forte, ma rischiamo un Mondiale da comparsa. Pio Esposito migliora tutto il reparto offensivo»di Redazione Inter News 24Bergomi, intervistato da Tuttosport, ha parlato così dell’Italia di Gattuso in vista della cruciale sfida contro la Bosnia. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: MPS, indiscrezione FT: si valuta cessione quota Generali. L'istituto senese smentisce; MPS smentisce il FT: nessuna vendita di Generali; Cedere Generali per concentrarsi su Bpm, la rivoluzione di Lovaglio; Mps, il Financial Times: La banca vende la quota in Generali. Rocca Salimbeni smentisce. ++Mps smentisce indiscrezioni del FT su possibile cessione quota di Generali++ x.com Trump parla di conflitto “quasi finito” e di nuovi colloqui “entro due giorni”, mentre la Casa Bianca smentisce la proroga della tregua. Da Teheran arriva uno spiraglio di apertura su Hormuz. Nuovi attacchi a Meloni e al Papa - facebook.com facebook